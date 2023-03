F1, perché si dice che la Aston Martin sia un ‘clone’ della Red Bull? (Di lunedì 6 marzo 2023) Il fine settimana del Gran Premio del Bahrain ha avuto una protagonista che, fino a qualche settimana fa, non era del tutto attesa: la Aston Martin. La monoposto della scuderia con sede a Silverstone aveva già attirato notevole interesse dopo la tre-giorni dei test pre-stagionali, ma ha confermato tutto con gli interessi al momento giusto, ovvero quello del weekend di gara. Prestazione solida in qualifica e, infine, straordinario podio con Fernando Alonso nella giornata di ieri, al termine di una prestazione di livello assoluto. Non c’è che dire, niente male come avvio di campionato. La AMR23, tuttavia, non solo aveva fatto notizia per le performance che sembrava poter mettere in scena ma, soprattutto, per la sua composizione. Proviamo a spiegare nel dettaglio questo aspetto particolare. La vettura affidata alle sapienti mani del due ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Il fine settimana del Gran Premio del Bahrain ha avuto una protagonista che, fino a qualche settimana fa, non era del tutto attesa: la. La monopostoscuderia con sede a Silverstone aveva già attirato notevole interesse dopo la tre-giorni dei test pre-stagionali, ma ha confermato tutto con gli interessi al momento giusto, ovvero quello del weekend di gara. Prestazione solida in qualifica e, infine, straordinario podio con Fernando Alonso nella giornata di ieri, al termine di una prestazione di livello assoluto. Non c’è che dire, niente male come avvio di campionato. La AMR23, tuttavia, non solo aveva fatto notizia per le performance che sembrava poter mettere in scena ma, soprattutto, per la sua composizione. Proviamo a spiegare nel dettaglio questo aspetto particolare. La vettura affidata alle sapienti mani del due ...

