F1, George Russell “prevede” una Red Bull da percorso netto: utopia o realtà? (Di lunedì 6 marzo 2023) “Se, quanto visto qui a Sakhir corrisponde alla realtà, penso che la Red Bull possa vincere ogni gara quest’anno”. George Russell è lapidario al termine della gara d’esordio del Mondiale 2023. Il Gran Premio del Bahrain è stato un monologo del team di Milton Keynes. Primi e secondi in qualifica, primi e secondi anche in gara. Max Verstappen ha dettato legge, precedendo il compagno di scuderia Sergio Perez. Alle loro spalle, il vuoto. Senza mezzi termini. Una superiorità schiacciante che, come si evince dalle parole del portacolori della Mercedes, ha spaventato tutti i rivali. I motivi, ovviamente, sono chiarissimi. Avevamo salutato il Mondiale 2022 ad Abu Dhabi con una Red Bull stellare. Dal Gran Premio di Imola, come ricordiamo, il team anglo-austriaco aveva messo in atto un cambio di passo ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) “Se, quanto visto qui a Sakhir corrisponde alla, penso che la Redpossa vincere ogni gara quest’anno”.è lapidario al termine della gara d’esordio del Mondiale 2023. Il Gran Premio del Bahrain è stato un monologo del team di Milton Keynes. Primi e secondi in qualifica, primi e secondi anche in gara. Max Verstappen ha dettato legge, precedendo il compagno di scuderia Sergio Perez. Alle loro spalle, il vuoto. Senza mezzi termini. Una superiorità schiacciante che, come si evince dalle parole del portacolori della Mercedes, ha spaventato tutti i rivali. I motivi, ovviamente, sono chiarissimi. Avevamo salutato il Mondiale 2022 ad Abu Dhabi con una Redstellare. Dal Gran Premio di Imola, come ricordiamo, il team anglo-austriaco aveva messo in atto un cambio di passo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, George #Russell “prevede” una #RedBull da percorso netto: utopia o realtà? #Verstappen #Perez #BahrainGP- - OA_Sport : #F1, George #Russell “prevede” una #RedBull da percorso netto: utopia o realtà? #Verstappen #Perez #BahrainGP- - Moixus1970 : RT @automotorinews: ??? #F1, George #Russell non ha dubbi: la #RedBull vincerà tutte le gare quest'anno ??? 'Credo che quest’anno nessuno s… - SimonTheWatcher : @AndreaEttori E aggiungo: Stroll è finito davanti a Russell. E con tutto il dovuto rispetto per Lance lui non ha il talento di George - giu33liana : @Italy_Alive @maurizionadamas Ho postato una notizia con un link ad una fonte - -