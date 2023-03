F1, Ferrari troppo brutta per essere vera a Sakhir, ma è la realtà… (Di lunedì 6 marzo 2023) troppo brutta per essere vera, ma è la realtà…A Sakhir, in Bahrain, la Ferrari è naufragata o, per meglio dire, è affondata nelle sabbie mobili create dalle proprie deficienze strutturali. Tanti punti di domanda avevano accompagnato la vigilia del primo round del Mondiale 2023 di F1 perché, se era vero che sul ruolo di punto di riferimento di Red Bull non vi fosse dubbio, non si sapeva quale fosse il ritardo della monoposto di Maranello. Ora il quadro è chiaro e francamente spaventa. La Rossa dell’appuntamento n.1 dell’annata nei fatti è esistita solo nelle qualifiche, dove si possono sfruttare gomme nuove, motore spremuto e l’ispirazione del pilota. In gara la Ferrari si è sciolta come neve al sole perché girare in media un secondo al giro più lenta ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023)per, ma è la, in Bahrain, laè naufragata o, per meglio dire, è affondata nelle sabbie mobili create dalle proprie deficienze strutturali. Tanti punti di domanda avevano accompagnato la vigilia del primo round del Mondiale 2023 di F1 perché, se era vero che sul ruolo di punto di riferimento di Red Bull non vi fosse dubbio, non si sapeva quale fosse il ritardo della monoposto di Maranello. Ora il quadro è chiaro e francamente spaventa. La Rossa dell’appuntamento n.1 dell’annata nei fatti è esistita solo nelle qualifiche, dove si possono sfruttare gomme nuove, motore spremuto e l’ispirazione del pilota. In gara lasi è sciolta come neve al sole perché girare in media un secondo al giro più lenta ...

