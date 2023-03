F1, Ferrari e il rischio di vivere una nuova stagione come quella del 2021 (Di lunedì 6 marzo 2023) Questo lunedì mattina dev’essere parecchio pesante in quel di Maranello. Parecchi musi lunghi, diverse fronti corrugate e non pochi grattacapi, nel vero senso della parola. Il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha lasciato detriti all’interno della Scuderia. Figuriamoci per la squadra che sta tornando da Sakhir con un volo condito da ben pochi sorrisi. quella che doveva essere l’alba di un grande sogno, si è rapidamente trasformata in un incubo sportivo. Tutte le speranze sono naufragate nel breve volgere di pochi giri, senza dover poi tornare con la memoria a quella 41a tornata… Già, il momento nel quale lo sconforto ha avvolto tutto il team del Cavallino Rampante. Un film già visto e rivisto, purtroppo. Charles Leclerc che si apre nel team radio, annuncia guai alla sua monoposto, parcheggia a lato in uscita ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Questo lunedì mattina dev’essere parecchio pesante in quel di Maranello. Parecchi musi lunghi, diverse fronti corrugate e non pochi grattacapi, nel vero senso della parola. Il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ha lasciato detriti all’interno della Scuderia. Figuriamoci per la squadra che sta tornando da Sakhir con un volo condito da ben pochi sorrisi.che doveva essere l’alba di un grande sogno, si è rapidamente trasformata in un incubo sportivo. Tutte le speranze sono naufragate nel breve volgere di pochi giri, senza dover poi tornare con la memoria a41a tornata… Già, il momento nel quale lo sconforto ha avvolto tutto il team del Cavallino Rampante. Un film già visto e rivisto, purtroppo. Charles Leclerc che si apre nel team radio, annuncia guai alla sua monoposto, parcheggia a lato in uscita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martinainlaw : @poesiadeimotori Hai perfettamente centrato il problema della Ferrari: sono fermamente immobili sulle loro posizion… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, #Ferrari e il rischio di vivere una nuova stagione come quella del 2021 -#Leclerc #Sainz #Vasseur #Binotto #BahrainGP #B… - OA_Sport : #F1, #Ferrari e il rischio di vivere una nuova stagione come quella del 2021 -#Leclerc #Sainz #Vasseur #Binotto… - Sport_Fair : Inizio da dimenticare per la #Ferrari in Formula 1: il motivo del ritiro di #Leclerc e le possibili conseguenze - Stroozman : La questione centralina è stato un errore clamoroso Hai messo Charles a rischio penalità nella prossima Se la pri… -