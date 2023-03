F-16 all' Ucraina | istruttori già negli Usa

(Di lunedì 6 marzo 2023) Pare ormai confermato da diverse fonti americane che i primi due pilotidella Forza aereasi trovino in territorio americano per addestrarsi al pilotaggio degli F-16. In particolare, gli ufficiali mandati da Zelensky starebbero effettuando sessioni ai simulatori come percorso di una valutazione delle loro capacità da parte deglistatunitensi, al fine di definire il percorso formativo più idoneo destinato ai piloti di Kiev. La base di addestramento non è stata confermata ufficialmente, tuttavia sembra si tratti di quella della Guardia Nazionale di Tucson, in Arizona, dove per un paio di settimane i militari ucraini dovrebbero operare con il 162° Fighter Wing che gestisce 70 esemplari di F-16. Il programma di valutazione è bivalente: gli americani osservano come i piloti ucraini imparano a condurre la ...

La Gran Bretagna ha raddoppiato, da 14 a 28, il numero di carri armati Challenger 2 che si è promossa di fornire all'Ucraina. L'aumento dei carri armati, annunciato ...Un nuovo e misterioso attentato, questa volta senza successo, colpisce un altro uomo vicino a Vladimir Putin, dopo l’uccisione di Darya Dugina, la figlia del filosofo ultranazionalista Alexander Dugin ...