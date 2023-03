Ex studenti cercano e trovano il loro anziano docente di filosofia. Valditara: “Straordinario esempio di solidarietà e amore per la scuola. Ci attiveremo per portare l’aiuto del Ministero” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Nei giorni scorsi ho seguito la storia del professor Umberto Gastaldi, il docente di filosofia in pensione rintracciato e raggiunto in ospedale a Vicenza dai suoi ex alunni del Liceo scientifico ‘Gobetti’ di Torino, che si sono organizzati per accudirlo e assisterlo a turno”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 marzo 2023) “Nei giorni scorsi ho seguito la storia del professor Umberto Gastaldi, ildiin pensione rintracciato e raggiunto in ospedale a Vicenza dai suoi ex alunni del Liceo scientifico ‘Gobetti’ di Torino, che si sono organizzati per accudirlo e assisterlo a turno”. L'articolo .

