Evade dai domiciliari: in tasca un coltello

Evade dai domiciliari, aveva in tasca un coltello da 13 centimetri. Era in Corso Arnaldo Lucci con altre tre persone che si sono date alla fuga

Evade dai domiciliari con in tasca un coltello. Questa notte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, passando in corso Arnaldo Lucci hanno notato quattro persone che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi. Lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 13 centimetri. Nel corso delle verifiche hanno accertato che l'uomo, identificato per un 35enne di Caivano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

