Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Piantedosi dovrebbe dimettersi perché ha dimostrato scarsissimo senso delle istituzioni, oltre che mancanza di piet… - Antonio_Tajani : Non vogliamo più assistere al dramma della morte di poveri innocenti vittime dei trafficanti di esseri umani. Non è… - raffaellapaita : “Il naufragio di migranti avvenuto su una spiaggia vicino a #Crotone è una terribile tragedia che spezza il cuore.… - CryptoSol9 : @CMastroff La guerra è iniziata da parte degli USA prima contro l'Europa con una grandissima operazione di servizi… - NicolaPorro : 'Il coro di protesta sale un po' da ogni parte d’Europa'. Di Leopoldo Gasbarro ?? #banche #conticorrenti #interessi -

Dopo le stime sul Pil cinese (+5%), occhi puntati ancora una volta sulla Federal Reserve: martedì e mercoledì audizione al Congresso di Jerome Powell (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio positivo per le ...Mercati azionari del Vecchio continente generalmente sopra la parità in avvio di seduta: la Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,5%, seguita da Madrid in aumento dello 0,4%. Partita in ...... perche' 'e' appropriato essere cauti', martedi' e mercoledi' i riflettori saranno puntati sulla presentazione in Congresso del rapporto semestrale della Fed sulla politica monetaria dadel ...

Europa parte al rialzo guardando a Cina e Fed, a Milano balzo di Tim Il Sole 24 ORE

Per questo la Giornata Europea della Logopedia del 6 marzo quest’anno è dedicata ... Il logopedista, una figura chiave anche nei reparti per acuti, dovrebbe perciò far parte dell’equipe di terapia ...Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo attuale che vede un vero e proprio lobo del vortice polare posizionato tra Scandinavia ed Europa orientale. D’altra parte un campo ...