Esuberi | debito alle stelle | Service Company spuntata L' offerta di Cdp non piace a Vivendi | si rischia l' impasse

(Di lunedì 6 marzo 2023) La montagna ha partorito il proverbiale topolino? Con l’recapitata nel weekend da Cassa Depositi e Prestiti a Tim per l’acquisizione della rete si chiude un cerchio. E si apre un bel problema, ora, per l’azienda. Inutile girarci intorno: se l’di Kkr è stata considerata poco “ttante” da parte dei francesi di, è facile pensare che anche questa non lasci granché soddisfatti i francesi. Il consiglio di amministrazione di Tim si riunirà il 15 marzo e al momento non sono previsti altri momenti d’incontro. Tradotto: non c’è fretta, lasciamo che la polvere si sedimenti prima di prendere qualsiasi decisione. Segui su affaritaliani.it

