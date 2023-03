Estonia, premier Kallas vince le elezioni: soddisfazione vertici Ue (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – La premier Kaja Kallas alla guida del Partito riformatore (Er) ha vinto le elezioni parlamentari in Estonia con il 31,5% dei voti e si prepara a formare una nuova coalizione filo-europea per il suo secondo mandato. Una notizia accolta con soddisfazione dai vertici Ue, con sia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, che si sono congratulati con la premier. L’Er, di orientamento liberale e fermamente filo-ucraino, ha conquistato 37 seggi su 101 – tre in più rispetto alle ultime elezioni del 2019. Il partito nazionalista di destra Ekre è arrivato secondo con 17 seggi, due in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Il Partito di centro, espressione della consistente ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 marzo 2023) (Adnkronos) – LaKajaalla guida del Partito riformatore (Er) ha vinto leparlamentari incon il 31,5% dei voti e si prepara a formare una nuova coalizione filo-europea per il suo secondo mandato. Una notizia accolta condaiUe, con sia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, che si sono congratulati con la. L’Er, di orientamento liberale e fermamente filo-ucraino, ha conquistato 37 seggi su 101 – tre in più rispetto alle ultimedel 2019. Il partito nazionalista di destra Ekre è arrivato secondo con 17 seggi, due in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Il Partito di centro, espressione della consistente ...

Estonia, premier Kallas vince le elezioni: soddisfazione vertici Ue La premier Kaja Kallas alla guida del Partito riformatore (Er) ha vinto le elezioni parlamentari in Estonia con il 31,5% dei voti e si prepara a formare una nuova coalizione filo - europea per il suo ... Estonia: Presidente, 'nuovo governo senza perdere tempo' Il Capo dello Stato incontrerà già nel corso della settimana i rappresentanti dei partiti entrati nel nuovo Parlamento (Riigikogu) e, come consuetudine, assegnerà al candidato premier del partito di ... Kallas vince le elezioni in Estonia. Il grande sconfitto è Putin Il Partito per la riforma del premier Kaja Kallas ha trionfato nelle elezioni legislative di ieri in Estonia, nel primo test elettorale del 2023 che avrebbe potuto mettere in discussione la ... Estonia, la premier Kaja Kallas vince le elezioni TGCOM L'Estonia respinge Putin, la premier uscente Kallas vince le elezioni: l'estrema destra filo-Cremlino non sfonda Il fronte pro-Ucraina in Europa non si sfalda. L'Estonia, che domenica è andata al voto per rinnovare il Parlamento ed eleggere la sua guida, ha sostanzialmente riconsegnato le 'chiavi' del Paese alla ... AP Photo/Sergei Grits La leader ha i numeri per ripetere la coalizione uscente con socialdemocratici e popolari, oppure potrebbe tentare un'intesa al centro ...