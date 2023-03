Estonia | partito della premier Kallas vince le parlamentari

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : In Estonia Kaja Kallas vince. Anche un nuovo partito liberale. Estrema destra e ex alleati di Russia unita perd… - you_trend : I liberali del Partito delle Riforme, ovvero il partito della premier Kaja Kallas, si confermano prima forza in… - DantiNicola : In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Part… - Marybelly7 : RT @DantiNicola: In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Partito Rif… - DavideDAnna4 : RT @HuffPostItalia: Estonia alle urne: vince il partito della premier Kallas e la linea pro-Kiev. Battuta l'estrema destra (di B. Balestrie… -

Ildella Riforma della prima ministra Kaja Kallas ha vinto le elezioni parlamentari in, confermandosidi maggioranza relativa, al termine di una campagna elettorale dominata dalla crisi del costo della vita e dalla guerra della Russia in Ucraina. Per rimanere al potere ...- Nel paese baltico si è votato per eleggere i 101 rappresentanti del Parlamento monocamerale: ildella riforma ha ottenuto il 32 % dei consensi. Al secondo posto ildi estrema destra Ekre che si ferma al ...La più grande sorpresa della serata è stato il successo delliberale200, che ha conquistato 14 seggi ed entrerà per la prima volta in Parlamento. Alcuni osservatori ritengono che il ...

Il Partito riformatore di Kaja Kallas ha vinto le elezioni in Estonia Il Post

Tallin, 6 mar. (askanews) - Il partito della Riforma della prima ministra Kaja Kallas ha vinto le elezioni parlamentari in Estonia, confermandosi partito di maggioranza relativa, al termine di una ...Forte sostenitrice dell'Ucraina, ha ricevuto le congratulazioni dei vertici dell'Unione europea. Altre cinque forze hanno superato la soglia del 5%, al via le trattative per formare la coalizione ...