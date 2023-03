Estonia, il partito della premier Kallas vince le elezioni: rinnovato il sostegno a Kiev (Di lunedì 6 marzo 2023) In Estonia il partito riformista di centrodestra della premier Kaja Kallas ha vinto nettamente le elezioni nel Paese baltico. Kallas ha sconfitto il partito populista di estrema destra Ekre, che cerca ... Leggi su globalist (Di lunedì 6 marzo 2023) Inilriformista di centrodestraKajaha vinto nettamente lenel Paese baltico.ha sconfitto ilpopulista di estrema destra Ekre, che cerca ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : In Estonia Kaja Kallas vince. Anche un nuovo partito liberale. Estrema destra e ex alleati di Russia unita perd… - you_trend : I liberali del Partito delle Riforme, ovvero il partito della premier Kaja Kallas, si confermano prima forza in… - DantiNicola : In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Part… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Estonia alle urne: vince il partito della premier Kallas e la linea pro-Kiev. Battuta l'estrema destra (di B. Balestrie… - simonetta_81 : RT @DantiNicola: In Estonia europeismo e riformismo trionfano sulla destra populista. Davvero una bella notizia la vittoria del Partito Rif… -