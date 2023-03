“Espulsione per Donnamaria”. GF Vip, doppio fattaccio di Edoardo: il pubblico non perdona (Di lunedì 6 marzo 2023) Persino i genitori di Antonella Fiordelisi, che nonostante tutto fino a qualche settimana fa avrebbero fatto una statua in suo onore, sarebbero rimasti delusi da Edoardo Donnamaria. Nella 38esima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini l’ha rimesso in riga. Ora però il brutto gesto verso Antonella Fiordelisi e la frase a Nikita Pelizon. Sul web ora si teme, e qualcuno anzi lo spera, la squalifica per l’ex protagonista di Forum. Nelle ultime settimane starebbe dando davvero il peggio di sé. Edoardo Donnamaria, mesi fa, era amato anche per la sua intelligenza e il suo modo di riflettere, di andare incontro ad Antonella Fiordelisi così da placare sempre i toni tra loro e venirsi incontro sui problemi. Adesso sembra un’altra persona e lo hanno notato tutti. Al GF Vip 7 è tornato a trattare male la fidanzata e Nikita ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 6 marzo 2023) Persino i genitori di Antonella Fiordelisi, che nonostante tutto fino a qualche settimana fa avrebbero fatto una statua in suo onore, sarebbero rimasti delusi da. Nella 38esima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini l’ha rimesso in riga. Ora però il brutto gesto verso Antonella Fiordelisi e la frase a Nikita Pelizon. Sul web ora si teme, e qualcuno anzi lo spera, la squalifica per l’ex protagonista di Forum. Nelle ultime settimane starebbe dando davvero il peggio di sé., mesi fa, era amato anche per la sua intelligenza e il suo modo di riflettere, di andare incontro ad Antonella Fiordelisi così da placare sempre i toni tra loro e venirsi incontro sui problemi. Adesso sembra un’altra persona e lo hanno notato tutti. Al GF Vip 7 è tornato a trattare male la fidanzata e Nikita ...

