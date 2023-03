Espulsione lampo per Kean | ma c' è chi è stato ' più veloce' Le dure parole di Allegri

(Di lunedì 6 marzo 2023) Solo pochi secondi in campo per Moisein Roma - Juventus (1 - 0). L'attaccante bianconero, entrato all'89' per sostituire Cuadrado, èespulso dopo 41 secondi per un fallo di reazione su ...

Ma quella dell'attaccante bianconero non è l'più veloce della storia della Serie A. Il record appartiene infatti a Giuseppe Lorenzo , entrato al 73' di Parma - Bologna del 9 dicembre 1990 ...La Juventus perde a Roma e scivola a - 12 dalla zona Champions : Massimiliano Allegri dopo l'amaro match dell' Olimpico , chiuso in 10 per l'di Kean , ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn . Allegri: "Il calcio è così, se non segni perdi" . Allegri: "Kean ha chiesto scusa" . Allegri: "Mai ...Perché la squalifica inflitta al portoghese per l'rimediata a inizio secondo tempo della ... Roma Juventus: contrasto tra Nicola Zalewski e Angel Di Maria Al 17' il primodi Dybala che ...

La Roma che ha giocato per tutta la partita con uns sola punta chiude con due punte con Belotti al posto di Pellegrini. I bianconeri interrompono una serie positiva di quattro match. Mou batte Allegri ...Un lampo decide il match e cancella la Juventus Roma-Juventus è stata esattamente la partita brutta, sporca e cattiva che s’immaginava e l’ha decisa il più inatteso lampo di bellezza del più inatteso ...