“Espulsione | a Nikita non doveva farlo” GF Vip 7 | scoppia il caso choc sul concorrente Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Edoardo Donnamaria finisce nuovamente nei guai al GF Vip 7 con una frase suPelizon. L’ex compagno di Antonella Fiordelisi non è nuovo a questo tipo di uscire e in tanti, fuori, chiedono la sua eliminazione o quantomeno un provvedimento di Alfonso Signorini a riguardo. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto si è svolto in pochi secondi nel pomeriggio di domenica 5 marzo 2023. L’ex volto di Forum era a rilassarsi in giardino insieme agli altri ed è qui che ha detto qualcosa che non è passata inosservata. Si parlava dei possibili giochi di gruppo da organizzare, così la Pelizon ha proposto nuovamente il gioco dei sacchi. A questo punto nella conversazione si insinua Edoardo Donnamaria che dice qualcosa definito molto grave. “Raga la facciamo la corsa con i sacchi?”, chiede agli altri. Edoardo allora risponde: “Sì ...