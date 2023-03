(Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono ormai decenni che si cerca di contrastare il tabagismo con i divieti, ma questa strategia non ha mai portato ai risultati auspicati.studiarsi le statistiche nazionali sulla prevalenza da tabagismo per rendersene conto. Estendere questi divieti anche ai prodotti nicotinizzati senza combustione manca del razionale su solidi basi medico-scientifiche. La proposta è mossa su basi meramente ideologiche ed emotive. Dobbiamo smetterla disulloche liberano migliaia di sostanze tossiche e catrame con prodotti senza combustione decisamente molto meno tossici". Così il fondatore del Coehar, il Centro di ricerca internazionale per la riduzione del danno da fumo istituito nel 2018 all'Università di Catania, Riccardo Polosa, e il direttore ...

Esperti e-cig, 'basta mettere elettroniche e sigarette su stesso piano' Adnkronos

A 20 anni dalla legge Sirchia, che estese il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, è in arrivo una nuova stretta contro le sigarette tradizionali ma anche contro le più recenti sigarette elettronic ...