Ergastolo ostativo, pg Cassazione: “Le nuove norme non tornino alla Consulta. Superata la preclusione dei benefici a chi non collabora” (Di lunedì 6 marzo 2023) Le nuove norme sull’Ergastolo ostativo non devono tornare alla Consulta. È la posizione della Procura generale della Cassazione in vista dell’udienza di mercoledì che dovrà rivalutare la posizione di Salvatore Pezzino, il boss mafioso che col suo ricorso ha fatto dichiarare incostituzionale il divieto di accedere ai benefici carcerari senza collaborazione con la giustizia. Quella normativa è stata Superata a novembre con il primo provvedimento del governo Meloni, il cosiddetto “dl Rave“, che ha imposto una serie molto fitta di “paletti” da rispettare perché anche gli “uomini d’onore” mai pentiti possano uscire in anticipo dal carcere. Per questo, nella requisitoria scritta, i sostituti procuratori Pietro Gaeta e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Lesull’non devono tornare. È la posizione della Procura generale dellain vista dell’udienza di mercoledì che dovrà rivalutare la posizione di Salvatore Pezzino, il boss mafioso che col suo ricorso ha fatto dichiarare incostituzionale il divieto di accedere aicarcerari senzazione con la giustizia. Quella normativa è stataa novembre con il primo provvedimento del governo Meloni, il cosiddetto “dl Rave“, che ha imposto una serie molto fitta di “paletti” da rispettare perché anche gli “uomini d’onore” mai pentiti possano uscire in anticipo dal carcere. Per questo, nella requisitoria scritta, i sostituti procuratori Pietro Gaeta e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dilul68 : RT @avvLibutti: Cosa si intende oggi per ergastolo ostativo? ?? - avvLibutti : Cosa si intende oggi per ergastolo ostativo? ?? - iconanews : Ergastolo ostativo, Pg Cassazione 'non si torni a Consulta' - News24_it : Ergastolo ostativo, Pg Cassazione 'non si torni a Consulta' - raebengala : Si vuole togliere l'#ergastolo ostativo e già si è tolto requisito della collaborazione. Insomma tu fai stragi, amm… -

Ergastolo ostativo, pg Cassazione: “Le nuove norme non tornino alla Consulta Il Fatto Quotidiano Ergastolo ostativo, pg Cassazione: “Le nuove norme non tornino alla Consulta. Superata la preclusione dei benefici a chi non collabora” Per questo – scrive la Procura generale – il ricorso di Pezzino va accolto, rinviando la questione della concessione dei benefici al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila (dove si trova il carcere in ... Ergastolo ostativo, Pg Cassazione 'non si torni a Consulta' Con la modifica delle norme sull'ergastolo ostativo, la mancata collaborazione non costituisce più un fattore preclusivo alla liberazione condizionale, in presenza dei requisiti della durata della pen ... Per questo – scrive la Procura generale – il ricorso di Pezzino va accolto, rinviando la questione della concessione dei benefici al Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila (dove si trova il carcere in ...Con la modifica delle norme sull'ergastolo ostativo, la mancata collaborazione non costituisce più un fattore preclusivo alla liberazione condizionale, in presenza dei requisiti della durata della pen ...