Era pugliese l'avvocato morto in Piemonte per la mancata apertura del paracadute Giampiero Pani, 63 anni, nativo di Lecce (Di lunedì 6 marzo 2023) Sabato l'incidente. Da un'altezza di quattromila metri il lancio con il paracadute che non si è aperto. È morto così, nel torinese, Giampiero Pani, 63 anni. Era avvocato e marito di una consigliera comunista di Torino. Era nato a Lecce e da bambino, con la famiglia, si era trasferito in Piemonte.

