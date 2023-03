Era la moglie di un carabiniere salentino la donna uccisa a coltellate dal cognato L'assassinio sabato (Di lunedì 6 marzo 2023) Quando l’uomo è stato arrestato ed ha confessato non ha saputo spiegare perché lo avesse fatto. Il femminicidio a Giarratana, nel ragusano, si è consumato con una dinamica assurda ed una motivazione, per l’appunto, inesistente al momento. Si ipotizza che l’assassino fosse depresso dopo essere andato in pensione. Rosalba Dell’Albani, 52 anni, era andata a casa della madre anziana ad assisterla per la notte. Aveva dato il cambio alla sorella. Proprio il marito della sorella, il 66enne Mariano Barresi, è andato a sua volta nell’abitazione dell’anziana ed ha compiuto l’assassinio a coltellate mentre Rosalba Dell’Albani dormiva. La vittima, da tutti in paese conosciuta per la sua bontà e devozione, era sposata con un carabiniere di Casarano, in servizio nella località siciliana. L'articolo Era la moglie di ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 marzo 2023) Quando l’uomo è stato arrestato ed ha confessato non ha saputo spiegare perché lo avesse fatto. Il femminicidio a Giarratana, nel ragusano, si è consumato con una dinamica assurda ed una motivazione, per l’appunto, inesistente al momento. Si ipotizza che l’assassino fosse depresso dopo essere andato in pensione. Rosalba Dell’Albani, 52 anni, era andata a casa della madre anziana ad assisterla per la notte. Aveva dato il cambio alla sorella. Proprio il marito della sorella, il 66enne Mariano Barresi, è andato a sua volta nell’abitazione dell’anziana ed ha compiuto l’mentre Rosalba Dell’Albani dormiva. La vittima, da tutti in paese conosciuta per la sua bontà e devozione, era sposata con undi Casarano, in servizio nella località siciliana. L'articolo Era ladi ...

