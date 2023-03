Enzo Fernandez rivela: «Eventuale quinto rigore a Lautaro Martinez» (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Argentina ha vinto il suo terzo alloro Mondiale. Lo ricorda Enzo Fernandez, il quale ha anche svelato un retroscena che coinvolge Lautaro Martinez RETROSCENA ? L’Argentina ha vinto il suo terzo mondiale il 18 dicembre 2022. Protagonista della spedizione qatariota l’attuale centrocampista del Chelsea Enzo Fernandez. L’ex Benfica, intervistato da Tyc Sports, ha svelato un retroscena su Lautaro Martinez: «Lautaro Martínez avrebbe dovuto tirare il quinto rigore (come contro l’Olanda). Un Eventuale sesto sarebbe toccato a me, se Scaloni lo avesse deciso. Lui ha una sua grande gerarchia, sa che gli voglio bene, è un buon giocatore e una bravissima persona». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Argentina ha vinto il suo terzo alloro Mondiale. Lo ricorda, il quale ha anche svelato un retroscena che coinvolgeRETROSCENA ? L’Argentina ha vinto il suo terzo mondiale il 18 dicembre 2022. Protagonista della spedizione qatariota l’attuale centrocampista del Chelsea. L’ex Benfica, intervistato da Tyc Sports, ha svelato un retroscena su: «Martínez avrebbe dovuto tirare il(come contro l’Olanda). Unsesto sarebbe toccato a me, se Scaloni lo avesse deciso. Lui ha una sua grande gerarchia, sa che gli voglio bene, è un buon giocatore e una bravissima persona». Inter-News - Ultime notizie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nacho_slo : @Encu5Futbol laucha acosta, benedetto, coccaro, belmonte, enzo perez, pulo gonzalez, pol fernandez - lekanforthegods : RT @lekanforthegods: 11 Footballers to get to know me: 1. Cristiano Ronaldo ?? 2.Kylian Mbappe 3.Victor osimhen 4.Federico Chiesa 5. Nico… - moreaid471 : RT @lekanforthegods: 11 Footballers to get to know me: 1. Cristiano Ronaldo ?? 2.Kylian Mbappe 3.Victor osimhen 4.Federico Chiesa 5. Nico… - ibholuwatife : RT @lekanforthegods: 11 Footballers to get to know me: 1. Cristiano Ronaldo ?? 2.Kylian Mbappe 3.Victor osimhen 4.Federico Chiesa 5. Nico… - FcInterNewsit : Enzo Fernández svela: 'Il quinto rigore contro la Francia in finale di Qatar avrebbe dovuto batterlo Lautaro' -