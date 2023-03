Enti locali: Regione nomina commissario per Comune San Vito al Torre (Di lunedì 6 marzo 2023) Atto conseguente alle dimissioni di sette consiglieri municipali su dodici Trieste, 6 mar – A seguito delle dimissioni presentate da sette consiglieri comunali (su dodici), l’assessore regionale alle Autonomie locali ha firmato il decreto di nomina del commissario del Comune di San Vito al Torre: si tratta di Giovanni Petris, dirigente dell’Amministrazione regionale in quiescenza. Nell’atto viene inoltre decretata la sospensione del Consiglio comunale con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposto, entro novanta giorni, con un decreto del governatore. Al commissario, come previsto dalla norma, per la provvisoria amministrazione del Comune vengono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco, dalla giunta e dal ... Leggi su udine20 (Di lunedì 6 marzo 2023) Atto conseguente alle dimissioni di sette consiglieri municipali su dodici Trieste, 6 mar – A seguito delle dimissioni presentate da sette consiglieri comunali (su dodici), l’assessore regionale alle Autonomieha firmato il decreto dideldeldi Sanal: si tratta di Giovanni Petris, dirigente dell’Amministrazione regionale in quiescenza. Nell’atto viene inoltre decretata la sospensione del Consiglio comunale con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposto, entro novanta giorni, con un decreto del governatore. Al, come previsto dalla norma, per la provvisoria amministrazione delvengono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco, dalla giunta e dal ...

