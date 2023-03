Enti locali | Regione nomina commissario per Comune San Vito al Torre

(Di lunedì 6 marzo 2023) Atto conseguente alle dimissioni di sette consiglieri municipali su dodici Trieste, 6 mar – A seguito delle dimissioni presentate da sette consiglieri comunali (su dodici), l’assessore regionale alle Autonomieha firmato il decreto dideldeldi Sanal: si tratta di Giovanni Petris, dirigente dell’Amministrazione regionale in quiescenza. Nell’atto viene inoltre decretata la sospensione del Consiglio comunale con decorrenza immediata sino alla data dello scioglimento che sarà disposto, entro novanta giorni, con un decreto del governatore. Al, come previsto dalla norma, per la provvisoria amministrazione delvengono conferiti i poteri già esercitati dal sindaco, dalla giunta e dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaffaeleFitto : Insieme con il ministro Roberto Calderoli abbiamo avuto un primo confronto fondamentale con Regioni ed enti locali,… - BlunoteWeb : Enti locali: Petillo (Ugl Autonomie), ‘Urge un piano strutturato di assunzioni’ - cagliarilivemag : Enti locali, Petillo (Ugl Autonomie): “Urge un piano strutturato di assunzioni”. - cagliarilivemag : Enti locali, Petillo (Ugl Autonomie): “Urge un piano strutturato di assunzioni”. - wltv6 : Roma, 7 marzo 2023 - “Chiediamo un Piano strutturato di assunzioni per gli Enti Locali, non amiamo la straordinarie… -

Si tratta di un primo confronto fondamentale con Regioni edche saranno attori determinanti nella realizzazione del Piano, che riguarda non solo gli interventi da mettere in campo ..."Incontro positivo, abbiamo condiviso con il Ministro Fitto e il Ministro Calderoli una serie di obiettivi comuni del sistema deglicosì come del governo del Paese. In particolare la necessità di semplificare ulteriormente le pratiche burocratiche per realizzare non solo il PNRR ma anche il Piano Energetico Europeo e ...Si tratta di un primo confronto fondamentale con Regioni edche saranno attori determinanti nella realizzazione del Piano, che riguarda non solo gli interventi da mettere in campo, ...

La denuncia di un parente: "Quando i rimpatri in Afghanistan" Entilocali-online

(Gallarate, 7 Marzo 2023) - Gallarate, 7 Marzo 2023 - Dopo il successo della precedente edizione con più di 60.000 candidature, ASMEL pubblica ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - "Dopo la cabina di regia con i principali operatori del settore energetico ed elettrico nazionale, tenutasi lo scorso 6 febbraio alla presenza del Presi ...