Energia: Meloni, 'gas importato da Mosca sotto 20%, con guerra cambio strategia Italia' (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "La guerra di aggressione russa contro l'Ucraina ha chiaramente dimostrato che alcuni cambiamenti che erano già in atto prima della guerra devono essere affrontati rapidamente al fine di superare le complesse sfide che ci attendono. Ci siamo trovati di fronte a un'eccessiva dipendenza energetica, in particolare dalla Russia. All'inizio della guerra, l'Italia era particolarmente esposta alle sue conseguenze, perché più del 40% del gas naturale veniva importato dalla Russia. Grazie ai nostri sforzi diplomatici sul campo energetico, ora la quota di gas importata da Mosca si attesta al di sotto del 20%". Lo scrive il premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo editoriale sul The National, il principale quotidiano in lingua ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Ladi aggressione russa contro l'Ucraina ha chiaramente dimostrato che alcuni cambiamenti che erano già in atto prima delladevono essere affrontati rapidamente al fine di superare le complesse sfide che ci attendono. Ci siamo trovati di fronte a un'eccessiva dipendenza energetica, in particolare dalla Russia. All'inizio della, l'era particolarmente esposta alle sue conseguenze, perché più del 40% del gas naturale venivadalla Russia. Grazie ai nostri sforzi diplomatici sul campo energetico, ora la quota di gas importata dasi attesta al didel 20%". Lo scrive il premier Giorgiain un passaggio del suo editoriale sul The National, il principale quotidiano in lingua ...

