Emergenza cybersicurezza | l’idea di un “reparto speciale” permanente

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il costante aumento delle incursioni informatiche, in un ampio ventaglio di obiettivi che va dalle infrastrutture dello Stato alle singole aziende private e il progressivo interesse del governo a dotarsi di una tecnologia sempre più sofisticata, con apparati ad hoc preposti alla difesa cibernetica, dimostrano come larappresenti ormai un settore strategico e indispensabile. Crescono gli attacchi informatici I 3 milioni di attacchi che arrivano quotidianamente sul nostro territorio sono un campanello d’allarme a cui, come ha spiegato il direttore generale dell’Agenzia per lanazionale (Acn) Roberto Baldoni, dovremo rispondere “evolvendo alla stessa velocità del mercato, creando partnership a livello di rete e iniziative pubblico-private e coordinamento”. Un aspetto fondamentale ribadito dallo stesso Baldoni riguarda le ...