Elon Musk sarà al centro del nuovo documentario diretto da Alex Gibney

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ?? Attualmente i link esterni pubblicati su Twitter non funzionano. Problemi anche con il caricamento di foto e vid… - Agenzia_Ansa : Nuovo blackout per Twitter, il secondo in meno di una settimana. 'Questa piattaforma è così fragile', commenta Elon… - sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - _the_lobster_ : RT @LennyBusker3: addetti ai lavori di Twitter hanno dichiarato alla BBC che la società non è più in grado di proteggere gli utenti dal tro… - DocDM84 : RT @ChanceGardi: Molti di quelli che dalla riattivazione voluta da Elon Musk sono tra i cento account più influenti, sono stati sospesi per… -

Twitter in panne per la seconda volta in meno di una settimana e Tesla in calo a Wall Street con il taglio dei prezzi delle sue auto. Perè una nuova giornata tutta in salita e la sua frustrazione è palese. Il miliardario descrive infatti il social come una 'piattaforma fragile': un 'piccolo cambiamento dell'api', l'...Il premio Oscar Alex Gibney ha annunciato che il suo prossimo documentario sarà, progetto che sarà dedicato alla vita del miliardario e imprenditore, CEO di Tesla, Space X e ora di Twitter. Il progetto sarà prodotto da Jigsaw Productions insieme a Closer Media, Anonymous Content e Double Agent. Alex Gibney , parlando di, ha ...Twitter in panne per la seconda volta in meno di una settimana e Tesla in calo a Wall Street con il taglio dei prezzi delle sue auto. Peruna nuova giornata tutta in salita e la sua frustrazione palese. Il miliardario ha descritto il social come una piattaforma fragile : un piccolo cambiamento dell'api , l'application ...

Twitter in panne per la seconda volta in meno di una settimana e Tesla in calo a Wall Street con il taglio dei prezzi delle sue auto. Per Elon Musk è una nuova giornata tutta in salita e ...Alex Gibney ha annunciato che il suo prossimo documentario sarà sul miliardario e imprenditore Elon Musk, attuale CEO di Twitter.