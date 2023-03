Elly Schlein si mangia subito il M5s di Giuseppe Conte. Il sondaggio Swg della settimana (Di lunedì 6 marzo 2023) In una settimana Elly Schlein è riuscita a riportare il Partito democratico al secondo posto con un un balzo di 2,6 punti percentuali che consente al partito di raggiungere quota 19 per cento. L’avanzata è avvenuta tutta ai danni di un solo partito, il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che scivola al terzo posto con il 15,7% dopo avere perso l’1,3%. È tutta lungo quella sfida fra possibili alleati la novità della rilevazione Swg del 6 marzo per il Tg La7. L’effetto Schlein sembra benefico anche per il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che fa un balzo di otto decimi di punto arrivando all’8%. Doccia gelata invece per la coppia Angelo Bonelli – Nicola Fratoianni che passano dal 3,8 al 3 per cento netto, lasciando per strada oltre un quinto dei propri consensi. Stesso ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) In unaè riuscita a riportare il Partito democratico al secondo posto con un un balzo di 2,6 punti percentuali che consente al partito di raggiungere quota 19 per cento. L’avanzata è avvenuta tutta ai danni di un solo partito, il Movimento 5 stelle diche scivola al terzo posto con il 15,7% dopo avere perso l’1,3%. È tutta lungo quella sfida fra possibili alleati la novitàrilevazione Swg del 6 marzo per il Tg La7. L’effettosembra benefico anche per il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) che fa un balzo di otto decimi di punto arrivando all’8%. Doccia gelata invece per la coppia Angelo Bonelli – Nicola Fratoianni che passano dal 3,8 al 3 per cento netto, lasciando per strada oltre un quinto dei propri consensi. Stesso ...

