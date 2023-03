Elly Schlein, la segreteria del Pd è un successo social: '100mila nuovi follower in una settimana' (Di lunedì 6 marzo 2023) È passata una settimana esatta dall'inizio della nuova era del Partito Democratico . Una nuova era nel nome di Elly Schlein e all'insegna dei social. E in soli 7 giorni, la nuova segretaria del Pd ha ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 marzo 2023) È passata unaesatta dall'inizio della nuova era del Partito Democratico . Una nuova era nel nome die all'insegna dei. E in soli 7 giorni, la nuova segretaria del Pd ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La sinistra, in Italia come altrove, oggi è questo: cultura arcobaleno, difesa delle teorie gender, ideologia woke,… - nonleggerlo : Direttore (lei che è un esponente di spicco di Fratelli d'Italia, primo partito italiano, attualmente al governo, n… - MarcoFattorini : Elly Schlein a #CTCF: «Necessario sostenere il popolo ucraino, ma i conflitti non si risolvono solo con le armi. S… - fisco24_info : Lavori in corso per la segreteria Pd targata Schlein: AGI - Sono quelli di Marta Bonafoni e Andrea Pacella i nomi… - ChicoCayetano : RT @gianca7871: Non so, magari mi sbaglio. Sentire Elly Schlein è come sentire Di Maio in pieno grillismo. #CTCF -