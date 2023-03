Elly Schlein da Fazio: quell'ipocrisia che si cela dietro al braccialetto giallo (Di lunedì 6 marzo 2023) Elly Schlein non toglie mai il braccialetto giallo con l'hashtag #veritàpergiulioregeni ma dai social fanno emergere tutta l'ipocrisia del Pd Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 marzo 2023)non toglie mai ilcon l'hashtag #veritàpergiulioregeni ma dai social fanno emergere tutta l'del Pd

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : La sinistra, in Italia come altrove, oggi è questo: cultura arcobaleno, difesa delle teorie gender, ideologia woke,… - LaVeritaWeb : Lo scrittore: «I miei amici gay non si riconoscono nella presunta comunità Lgbt. Elly Schlein? Aggiunge altra spazz… - ilfoglio_it : VIDEO | 'Il maresciallo Tito ce l'ha insegnato uccidere un fascista non è un reato': i cori dei movimenti studentes… - stevenmix96 : RT @zona_bianca: 'Non vorrei che l'arrivo della nuova segretaria del #PD, Elly Schlein, innescasse una gara tra lei, i 5 Stelle e Cgil ad a… - jacopotondelli : RT @stati_generali: Riparlando di Schlein. Per la sinistra è la soluzione o l’essenza del problema? L’analisi di @jacopotondelli https://t.… -