Elly Schlein a Che Tempo che Fa: "Nessuna scissione" ed apre il tesseramento al partito (Di lunedì 6 marzo 2023) Elly Schlein è stata ospite di Che Tempo che fa: la neo segretaria del PD ha riaperto il tesseramento online è assicurato che il partito è unito Elly Schlein è stata ospite di Che Tempo che fa nella puntata del 5 marzo. La neo segretariia del PD ha tracciato la sua linea politica, assicrando che il partito è unito. Tra le novità annunciate la riapertura del tesseramento online e nei circoli. "Non ci hanno visto arrivare, perché abbiamo sentito sin da subito, sin da quando ho lanciato la candidatura, un fortissimo calore. Si è risvegliata una speranza, si è riunito un popolo e abbiamo dimostrato con quella straordinaria partecipazione di domenica scorsa, più di 1 milione di persone, che un Popolo Democratico c'è, è vivo ...

