eFootball 2023 supera i 600M di download in tutto il mondo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Konami Digital entertainment B.V. organizzerà diverse campagne ed eventi in-game su console e dispositivi mobile per commemorare ilmento dei 600 milioni diinildella versione mobile di. Disponibili da oggi le nuove carte Show Time, che riflettono i successi dei calciatori attivi in questa stagione. Tutti gli utenti che effettueranno il login in questo periodo riceveranno la carta Show Time Neymar Jr! Inoltre, effettuando il login giornalmente dal 2 al 30 marzo, i giocatori potranno ricevere fino a 280 monete™, fondamentali per ottenere nuovi calciatori. Gli utenti potranno ottenere 10 monete™ al giorno per i prossimi 28 giorni. Queste monete torneranno utili ...

Eppure, l'iterazione deldiè riuscita a imporsi eccome, migliorandosi update dopo update, come il nostro Domenico Musicò vi aveva riferito in un approfondimento di qualche tempo fa. ...organizzerà diverse campagne ed eventi in - game su console e dispositivi mobile per commemorare il superamento dei 600 milioni di download in tutto il mondo della versione mobile diHQ Mentre2022 aveva i suoi demoni quando è stato lanciato per la prima volta, il gioco è cresciuto e si è espanso, e si è persino evoluto in, qualcosa che ha visto i fan affollarsi a frotte. A tal fine, Konami ha ora annunciato che 600 milioni di persone hanno scaricato e giocato adalla sua uscita, e che per ...

Konami ha celebrato il successo di download di eFootball con un'iniziativa che fa un regalo in-game. Vediamone tutti i dettagli.