eFootball 2023 supera i 600M di download in tutto il mondo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Konami Digital entertainment B.V. organizzerà diverse campagne ed eventi in-game su console e dispositivi mobile per commemorare ilmento dei 600 milioni diinildella versione mobile di. Disponibili da oggi le nuove carte Show Time, che riflettono i successi dei calciatori attivi in questa stagione. Tutti gli utenti che effettueranno il login in questo periodo riceveranno la carta Show Time Neymar Jr! Inoltre, effettuando il login giornalmente dal 2 al 30 marzo, i giocatori potranno ricevere fino a 280 monete™, fondamentali per ottenere nuovi calciatori. Gli utenti potranno ottenere 10 monete™ al giorno per i prossimi 28 giorni. Queste monete torneranno utili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jepierredbz35 : RT @jepierredbz35: @SerieA Buongiorno c'è un problema con il gioco efootball 2023 non c'è altra modalità di gioco e contenuto che Dreams te… - GianlucaOdinson : eFootball 2023, la nuova patch arriva ad aprile: tutti i dettagli da Konami - ItaliaPes : eFootball 2023: Ecco quando tornano gli ShowTime e Anteprima Doppio Pool di Lunedì! - efootballitalia : eFootball 2023: Ecco quando tornano gli ShowTime e Anteprima Doppio Pool di Lunedì! - italiatopgames : eFootball 2023: Ecco quando tornano gli ShowTime e Anteprima Doppio Pool di Lunedì! -

In queste ore, Konami ha svelato il mese di uscita e i primi dettagli della patch 2.5.0 di, la quale includerà nuove funzionalità per i giocatori di tutto il mondo. Il rivale free - to - play di FIFA 23 (che trovate invece su Amazon ) continua a tenere conto dei ...Nonostante le critiche iniziali, infatti, Konami ha lavorato duramente per trasformarein un'esperienza calcistica completa, e anche se il traguardo sembra ancora lontano, i miglioramenti ...Eppure, l'iterazione deldiè riuscita a imporsi eccome, migliorandosi update dopo update, come il nostro Domenico Musicò vi aveva riferito in un approfondimento di qualche tempo fa. ...

eFootball 2023, annunciato l’update 2.5.0 di primavera: ecco cosa cambia eSports & Gaming

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Konami ha svelato il mese di uscita e i primi dettagli della patch 2.5.0 di eFootball, che includerà nuove funzionalità per i giocatori.