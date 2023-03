Effetto Schlein, il Pd perde il centro. Cosa deve fare ora la Meloni (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel caso qualcuno avesse avuto ancora dubbi, la piazza di Firenze li ha tolti. Il Pd di Elly Schlein è un partito di sinistra radicale che per dare un senso al proprio estremismo deve raccontare a se stesso e al Paese di vivere in un'Italia distopica popolata da fascisti: i partigiani contro le camicie nere. Dal vecchio Pci ha ereditato, assieme alle parole d'ordine resistenziali, la demonizzazione costante degli avversari. È chiaro pure che quando la nuova segretaria dei democratici mette in cima al programma la «difesa della Costituzione» non si riferisce solo ai princìpi, ma a tutto il testo del 1948 (già modificato più volte, peraltro), inclusa l'architettura istituzionale. Lo ha scritto lei stessa, nella mozione con cui ha vinto la corsa contro Stefano Bonaccini: «La destra pensa di affrontare la crisi della democrazia con la scorciatoia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel caso qualcuno avesse avuto ancora dubbi, la piazza di Firenze li ha tolti. Il Pd di Ellyè un partito di sinistra radicale che per dare un senso al proprio estremismoraccontare a se stesso e al Paese di vivere in un'Italia distopica popolata da fascisti: i partigiani contro le camicie nere. Dal vecchio Pci ha ereditato, assieme alle parole d'ordine resistenziali, la demonizzazione costante degli avversari. È chiaro pure che quando la nuova segretaria dei democratici mette in cima al programma la «difesa della Costituzione» non si riferisce solo ai princìpi, ma a tutto il testo del 1948 (già modificato più volte, peraltro), inclusa l'architettura istituzionale. Lo ha scritto lei stessa, nella mozione con cui ha vinto la corsa contro Stefano Bonaccini: «La destra pensa di affrontare la crisi della democrazia con la scorciatoia del ...

