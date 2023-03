“Effetti collaterali molto forti”: Fedez, come spiega la balbuzie (Di lunedì 6 marzo 2023) Fedez ha deciso di interrompere il silenzio social e di porre un freno a tutte le voci incontrollate che lo hanno riguardato nell'ultimo mese. Partendo dal presupposto che non è in corso alcuna crisi con Chiara Ferragni, il rapper ci ha tenuto a chiarire soprattutto la situazione riguardante la forte balbuzie che lo ha caratterizzato in alcune uscite pubbliche recenti e che ha spaventato i suoi fan. “Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto - ha dichiarato Fedez - mi ha agitato tanto e mi ha dato degli Effetti collaterali dal punto di vista fisico fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in modo libero. Avendomi dato degli Effetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023)ha deciso di interrompere il silenzio social e di porre un freno a tutte le voci incontrollate che lo hanno riguardato nell'ultimo mese. Partendo dal presupposto che non è in corso alcuna crisi con Chiara Ferragni, il rapper ci ha tenuto a chiarire soprattutto la situazione riguardante la forteche lo ha caratterizzato in alcune uscite pubbliche recenti e che ha spaventato i suoi fan. “Da gennaio mi è stato prescritto un antidepressivoforte che mi ha cambiato- ha dichiarato- mi ha agitato tanto e mi ha dato deglidal punto di vista fisico fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e di impedirmi di parlare in modo libero. Avendomi dato degli...

