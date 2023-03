(Di lunedì 6 marzo 2023)Deun concerto esclusivodinell’ambito della rassegna Noisy Naples fest. A grande richiesta,Deun concerto esclusivo il 25 luglio 2023dinell’ambito della rassegna Noisy Naples fest. Un’unica serata di “” per questa estate per far fronte alle numerose richieste

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: Arena Flegrea, unico live di Eduardo De Crescenzo con Essenze Jazz - paolopicone70 : Arena Flegrea, unico live di Eduardo De Crescenzo con Essenze Jazz - corrmezzogiorno : #Napoli Essenze Jazz De Crescenzo a Napoli con Fabrizio Bosso - mattinodinapoli : Eduardo De Crescenzo annuncia l’unica data estiva di «Essenze Jazz», all’Arena Flegrea di Napoli - tbelfatto : RT @apetrazzuolo: MUSICA - 'Essenze Jazz', Eduardo De Crescenzo annuncia l’unica data estiva all’Arena Flegrea di Napoli il 25 luglio https… -

A grande richiesta,Deannuncia un concerto esclusivo il 25 luglio 2023 all' Arena Flegrea di Napoli nell'ambito della rassegna Noisy Naples fest . Un'unica serata di 'Essenze Jazz' per questa estate ...Ed ecco perché mi trovai subito bene nella compagnia di, dove la disciplina era la base di ... Crede nella reincarnazione Il mio amico Luciano Dediceva: "Non sono un credente ma uno ...Ed ecco perché mi trovai subito bene nella compagnia di, dove la disciplina era la base di ... Crede nella reincarnazione Il mio amico Luciano Dediceva: "Non sono un credente ma uno ...

«Essenze Jazz», Eduardo De Crescenzo a Napoli con Fabrizio Bosso Corriere del Mezzogiorno

E’ già trascorso un mese da quando Napoli ha perso un altro dei suoi figli, Sergio Solli. L’attore, che si è spento lo scorso 3 febbraio ad Agerola, sarà ...A grande richiesta, Eduardo De Crescenzo annuncia un concerto esclusivo il 25 luglio 2023 all’Arena Flegrea di Napoli nell’ambito della rassegna Noisy ...