“Edoardo deve uscire” GF Vip 7 | è la sorella Guendalina a spiegare cosa succede a Tavassi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tutto è iniziato la scorsa settimana quando, in diretta al GF Vip 7, Sonia Bruganelli ha attaccato. Parole durissime: “Manipolatore, burattinaio e stratega. Mi visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima. Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele edche da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”.aveva risposto provando a smorzare la situazione e senza attaccare in modo troppo risentito. “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (ovvero il canale in cui c’è la diretta h24 del reality). Tu non lo vedi il GF vip”. Ne era uscito un battibecco infinito che oggi coinvolge ancheche ...