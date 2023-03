Ecco qual è il film DCEU preferito dal pubblico: la risposta è scontata (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo un recente sondaggio, il pubblico ha decretato quale dei film del DC Extended Universe è il migliore in assoluto. Il DC Extended Universe è destinato a scomparire per fare spazio al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ma nell'attesa che ciò avvenga, il pubblico ha stabilito qual è il film migliore in assoluto del vecchio universo cinematografico condiviso e in via di rottamazione. Ebbene, migliaia di utenti hanno espresso il loro giudizio e il vincitore è stato Zack Snyder's Justice League con il 28,68% dei voti. Al secondo posto si è piazzato L'uomo d'acciaio con il 24,79%, mentre Wonder Woman ha completato la classifica dei primi tre con il 16,4%. A seguire ci sono The Suicide … Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Secondo un recente sondaggio, ilha decretatoe deidel DC Extended Universe è il migliore in assoluto. Il DC Extended Universe è destinato a scomparire per fare spazio al nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran, ma nell'attesa che ciò avvenga, ilha stabilitoè ilmigliore in assoluto del vecchio universo cinematografico condiviso e in via di rottamazione. Ebbene, migliaia di utenti hanno espresso il loro giudizio e il vincitore è stato Zack Snyder's Justice League con il 28,68% dei voti. Al secondo posto si è piazzato L'uomo d'acciaio con il 24,79%, mentre Wonder Woman ha completato la classifica dei primi tre con il 16,4%. A seguire ci sono The Suicide …

