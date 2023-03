Ecco perché l’Estonia si conferma il migliore alleato dell’Ucraina (Di lunedì 6 marzo 2023) Il partito estone Reform ha ottenuto la vittoria alle elezioni parlamentari di domenica scorsa, confermando la traiettoria filostatunitense e filoucraina del governo in carica. Il partito liberale del prima ministra Kaja Kallas ha ottenuto il 31.5% delle preferenze, seguito dal 16.1% del partito di estrema destra Ekre. Quest’ultima formazione ha raccolto il voto di una fetta di elettorato particolarmente critica nei confronti dell’attuale governo soprattutto a causa del crescente costo della vita. Il Partito di Centro, tradizionalmente preferito dagli estoni russofoni, si è classificato terzo perdendo dieci seggi, una grossa perdita rispetto alle ultime elezioni, dovuta a una serie di scandali di corruzione. Reform ha ottenuto 38 seggi in parlamento, quattro in più del 2019, mentre Ekre ne ha persi due, mantenendone 17. Ora si dovrà formare un governo di coalizione e ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 marzo 2023) Il partito estone Reform ha ottenuto la vittoria alle elezioni parlamentari di domenica scorsa,ndo la traiettoria filostatunitense e filoucraina del governo in carica. Il partito liberale del prima ministra Kaja Kallas ha ottenuto il 31.5% delle preferenze, seguito dal 16.1% del partito di estrema destra Ekre. Quest’ultima formazione ha raccolto il voto di una fetta di elettorato particolarmente critica nei confronti dell’attuale governo soprattutto a causa del crescente costo della vita. Il Partito di Centro, tradizionalmente preferito dagli estoni russofoni, si è classificato terzo perdendo dieci seggi, una grossa perdita rispetto alle ultime elezioni, dovuta a una serie di scandali di corruzione. Reform ha ottenuto 38 seggi in parlamento, quattro in più del 2019, mentre Ekre ne ha persi due, mantenendone 17. Ora si dovrà formare un governo di coalizione e ...

