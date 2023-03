“Ecco il mio fidanzato”. Jolanda Renga, presentazione ufficiale per la figlia di Ambra (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo aveva preannunciato a Silvia Toffanin e adesso ha deciso di mostrarlo pubblicamente. Jolanda Renga ha un fidanzato e stavolta lui ha anche un nome e soprattutto un viso. Gioia enorme per i fan della figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, che ha trovato la stabilità sentimentale grazie ad un ragazzo straordinario, visto che lei ne ha parlato benissimo. Le ha conquistato il cuore e spera davvero che la sua storia d’amore non possa interrompersi mai. Bellissime le immagini scelte dalla giovane. Jolanda Renga e il suo fidanzato sono stati insieme a Roma, infatti la location in cui si sono immortalati è la meravigliosa Piazza di Spagna. Precisamente sono stati tre gli scatti pubblicati dalla ragazza di appena 18 anni sul suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Lo aveva preannunciato a Silvia Toffanin e adesso ha deciso di mostrarlo pubblicamente.ha une stavolta lui ha anche un nome e soprattutto un viso. Gioia enorme per i fan delladiAngiolini e Francesco, che ha trovato la stabilità sentimentale grazie ad un ragazzo straordinario, visto che lei ne ha parlato benissimo. Le ha conquistato il cuore e spera davvero che la sua storia d’amore non possa interrompersi mai. Bellissime le immagini scelte dalla giovane.e il suosono stati insieme a Roma, infatti la location in cui si sono immortalati è la meravigliosa Piazza di Spagna. Precisamente sono stati tre gli scatti pubblicati dalla ragazza di appena 18 anni sul suo ...

