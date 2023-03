Ecco cosa accade al nostro corpo con un cucchiaino di curcuma al giorno (Di lunedì 6 marzo 2023) Molte sostanze vegetali dimostrano di possedere proprietà preventive nei confronti di diversi tipi di tumore. I cavoli (e tutta la famiglia delle crucifere), le verdure a foglia, l’aglio, il tè verde, ecc. Anche la curcuma, spezia di uso tradizionale in oriente e diffusa da tempo anche nelle nostre cucine, ha proprietà salutistiche non indifferenti. Attestate dall’impiego tradizionale ma sostanzialmente confermate anche dalla ricerca scientifica. Ad esempio, la curcuma ha prodotto effetti positivi come coadiuvante nella terapia delle epatiti e delle infiammazioni in genere (Alternative Medicine Review, 2009 Sep;14(3):277). Altre ricerche ne segnalano le notevoli proprietà antiossidanti (Advances in Experimental Medicine and Biology, 2007;595:105-25). Non meraviglia, dunque, che alcuni studi suggeriscano anche proprietà benefiche e protettive (da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Molte sostanze vegetali dimostrano di possedere proprietà preventive nei confronti di diversi tipi di tumore. I cavoli (e tutta la famiglia delle crucifere), le verdure a foglia, l’aglio, il tè verde, ecc. Anche la, spezia di uso tradizionale in oriente e diffusa da tempo anche nelle nostre cucine, ha proprietà salutistiche non indifferenti. Attestate dall’impiego tradizionale ma sostanzialmente confermate anche dalla ricerca scientifica. Ad esempio, laha prodotto effetti positivi come coadiuvante nella terapia delle epatiti e delle infiammazioni in genere (Alternative Medicine Review, 2009 Sep;14(3):277). Altre ricerche ne segnalano le notevoli proprietà antiossidanti (Advances in Experimental Medicine and Biology, 2007;595:105-25). Non meraviglia, dunque, che alcuni studi suggeriscano anche proprietà benefiche e protettive (da ...

