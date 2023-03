“È solo stress”. Poi la scoperta choc della 24enne: linfoma al quarto stadio. Che sintomi aveva (Di lunedì 6 marzo 2023) Era tornata da poco da un viaggio alle Galapagos; la vacanze dei sogni che aspettava da tempo e che sperava non finisse mai, sembrava tutto ok quando, un giorno, è crollata davanti ad i commessi di un supermercato. Di problemi, Mollie Mulheron 24enne inglese residente nel North Yorkshire, ne aveva avuti diversi. Si era rivolta a numerosi medici ricevendo da tutti la stessa risposta: sindrome acuta da stress. Quella sensazione di stanchezza cronica che la accompagnava, e che per poca non le costava la vita in vacanza durante una sessione di snorkeling, aveva una sola origine: la sua testa. Eppure tutto è cambiato quando è stata portata in ospedale (all’Airedale Hospital di Steeton, vicino a Bradfo) dopo le svenimento ed i medici le hanno trovato un tumore di 15 cm sopra il cuore e i polmoni e le hanno diagnosticato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Era tornata da poco da un viaggio alle Galapagos; la vacanze dei sogni che aspettava da tempo e che sperava non finisse mai, sembrava tutto ok quando, un giorno, è crollata davanti ad i commessi di un supermercato. Di problemi, Mollie Mulheroninglese residente nel North Yorkshire, neavuti diversi. Si era rivolta a numerosi medici ricevendo da tutti la stessa risposta: sindrome acuta da. Quella sensazione di stanchezza cronica che la accompagnava, e che per poca non le costava la vita in vacanza durante una sessione di snorkeling,una sola origine: la sua testa. Eppure tutto è cambiato quando è stata portata in ospedale (all’Airedale Hospital di Steeton, vicino a Bradfo) dopo le svenimento ed i medici le hanno trovato un tumore di 15 cm sopra il cuore e i polmoni e le hanno diagnosticato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : L’antitesi del troppo e del troppo poco è tipica delle realtà umane. Da un lato l’epoca dello stress attanaglia la… - Valluch1 : @nicoletta_zeno a tutti gli impantanati: forse prendervi un anno sabbatico dove fare solo quello che volete, può ai… - _troubleddreams : @shaedowhunter Idem, pure io sto avendo un periodo che mi spunta più acne,?? oltre al fatto che la mia pelle si arro… - indrafate : se in camera mia è tutto in disordine significa solo che è un periodo di grande stress e l'unica cosa che voglio fa… - Apapi_84 : @ineedanyone Io per evitarmi lo stress di dover spiegare e reggere la scusa non scriverei nulla. Ringrazierei lui,… -