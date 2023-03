E' sempre un'Inter sotto il segno del Toro (Di lunedì 6 marzo 2023) Lautaro Martinez, 25 anni, festeggia la rete del 2 - 0 con Dumfries e Gosens: per il "Toro" è il gol numero 17 (più 7 assist) in questa stagione Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Lautaro Martinez, 25 anni, festeggia la rete del 2 - 0 con Dumfries e Gosens: per il "" è il gol numero 17 (più 7 assist) in questa stagione

E' sempre un'Inter sotto il segno del Toro Lautaro Martinez, 25 anni, festeggia la rete del 2 - 0 con Dumfries e Gosens: per il "Toro" è il gol numero 17 (più 7 assist) in questa stagione Inter, liquidato il Lecce: Inzaghi torna secondo Il Napoli, sconfitta venerdì dalla Lazio, ora è a +15: sempre un distacco siderale. L'Inter conferma il proprio eccellente rendimento al Meazza: cinque successi in tutte le competizioni dopo lo ... La Roma riscatta lo scivolone di Cremona battendo la Juve. Aggancio al Milan (M.A.Goni) Questa preziosa vittoria mantiene le distanze dei giallorossi dai cugini e dall'Inter e permette ... Dobbiamo dare sempre tutto per portare a casa il risultato. Sono felice per la vittoria, ma non ho ... Lautaro Martinez, 25 anni, festeggia la rete del 2 - 0 con Dumfries e Gosens: per il "Toro" è il gol numero 17 (più 7 assist) in questa stagioneIl Napoli, sconfitta venerdì dalla Lazio, ora è a +15:un distacco siderale. L'conferma il proprio eccellente rendimento al Meazza: cinque successi in tutte le competizioni dopo lo ...Questa preziosa vittoria mantiene le distanze dei giallorossi dai cugini e dall'e permette ... Dobbiamo daretutto per portare a casa il risultato. Sono felice per la vittoria, ma non ho ... E' sempre un'Inter sotto il segno del Toro - Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE