“È lei la prima finalista” GF Vip 7 | colpo di scena | oggi l’annuncio sul nome inaspettato

(Di lunedì 6 marzo 2023) GF Vip 7, conto alla rovescia. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina alla serata conclusiva, quella che decreterà ildel vincitore ufficiale. Madell’immancabile appuntamento televisivo, i gieffini continuano a giocarsi il tutto per tutto per riuscire ad arrivare tra i finalisti. Per i più curiosi, ecco i dati del sondaggio “Chi sarà il primodella settima edizione del Grande Fratello Vip?”. Chi sarà il primodel GF Vip 7? Questa settimana, sono ben sette i gieffini spediti dritti in nomination. D’altronde si sa che nelle fasi finali del gioco, la competizione si rende ancora più avvincente. Per chi se lo fosse fatto sfuggire, ecco la lista dei concorrenti in nomination, ovvero Antonella Fiordelisi, Andrea Maestrelli, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Davide Donadei, Oriana ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : Inizia la gara inediti e Federica è la prima cantante ad esibirsi di fronte a Charlie Rapino con la sua 'Scivola'!… - GiorgiaMeloni : Congratulazioni a Margherita Cassano, nuovo Presidente della Corte di Cassazione e prima donna al vertice della Sup… - mentecritica : L'ho vista per la prima volta con gli occhi chiusi, i pugni stretti e il viso macchiato di sangue. Io non ricordo… - Skywalk59735517 : RT @MinutemanItaly: Non dimentichiamoci che, poco prima della WWII, quando Hitler invase la Cecoslovacchia, la Polonia se ne prese un pezze… - lellalasagni : @Noelina74 Sono uguali in tante cose e non lo sanno ,auguro a loro che sia rimasta l'amicizia e il rispetto recipro… -

Una marea rosa ieri ha gentilmente invaso via Po, via Roma e corso Cairoli, e anche se la...l'anno scorso aveva già partecipato alla versione di Just The Woman I Am ridimensionata a causa ...Nella suaintervista televisiva dopo l'elezione a segretaria dem, Elly Schlein non mostra un ... Chegestirà insieme all'altra metà del cielo, quella di Stefano Bonaccini, riaprendo però le ...Parole disumane e non all'altezza del ruolo', unendosi quindi alla formale richiesta di dimissioni già avanzatadida +Europa e M5S. 'Lasciamo fare alla magistratura - aveva risposto ...

Il dibattito sul film The Woman King sulla storia delle guerriere Harper's Bazaar Italia

Mentre le proteste in Iran sembrano vivere un momento di parziale “stanca” rispetto al loro picco di intensità raggiunto lo scorso dicembre, a tenere banco in questi giorni sono le parole di Mir Hosse ...Monumenti imbrattati, cassonetti dati alle fiamme, auto distrutte e vetrine in frantumi. E poi due agenti feriti, a cui ieri è andata la solidarietà del ministro dell'Interno ...