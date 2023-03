Dybala si difendere dalla shitstorm dei tifosi juventini: “So che è difficile per voi, lo è anche per me”. (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle ultime ore la shitstorm dei social ha colpito Paulo Dybala, che è stato criticato (eufemismo leggerissimo) per aver esultato durante e dopo la partita per la vittoria della sua squadra, la Roma, nei confronti della sua vecchia squadra, la Juventus (che non gli ha rinnovato il contratto). La difesa di Dybala anche di fronte all’ovvietà Dybala ha sentito il dovere di difendersi, scrivendo in una chat Telegram di tifosi juventini: “So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante”. Per poi aggiungere, “Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni una ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Nelle ultime ore ladei social ha colpito Paulo, che è stato criticato (eufemismo leggerissimo) per aver esultato durante e dopo la partita per la vittoria della sua squadra, la Roma, nei confronti della sua vecchia squadra, la Juventus (che non gli ha rinnovato il contratto). La difesa didi fronte all’ovvietàha sentito il dovere di difendersi, scrivendo in una chat Telegram di: “So che èper voi, lo èper me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante”. Per poi aggiungere, “Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maxluzzi : RT @JU29ROTEAM: La Juventus sa vincere, la Juventus sa perdere. Le polemiche su Dybala, le giustificazioni per Kean: tutto chiacchiericcio,… - jimmygoutplease : @ZebroniL Cancelo non sa difendere, Deligt un pallavolista, Vlahohic non stoppa la palla, Kulusevski scoordinato,… - MErsettis : RT @JU29ROTEAM: La Juventus sa vincere, la Juventus sa perdere. Le polemiche su Dybala, le giustificazioni per Kean: tutto chiacchiericcio,… - anto6133152272 : RT @JU29ROTEAM: La Juventus sa vincere, la Juventus sa perdere. Le polemiche su Dybala, le giustificazioni per Kean: tutto chiacchiericcio,… - Makeo95 : RT @JU29ROTEAM: La Juventus sa vincere, la Juventus sa perdere. Le polemiche su Dybala, le giustificazioni per Kean: tutto chiacchiericcio,… -