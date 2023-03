Dybala esulta e i tifosi Juve si arrabbiano. Poi quel messaggio social... (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra i tifosi Juventini, subito dopo la sconfitta di domenica sera all'Olimpico, è scoppiato il "Dybala gate". A far infuriare centinaia di sostenitori bianconeri non è la scelta della Joya di aver ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 6 marzo 2023) Tra intini, subito dopo la sconfitta di domenica sera all'Olimpico, è scoppiato il "gate". A far infuriare centinaia di sostenitori bianconeri non è la scelta della Joya di aver ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdr_mou : Possiamo dire che @PauDybala_JR è il più grande anti juventino della storia del calcio? Direi di si: - Si pulisce… - Antonio47065517 : RT @tackleduro: Dybala non esulta per rispetto - fnapolisempre83 : Vi spiego il disagio dei tifosi 'associati a delinquere' #Bremer segna da ex al toro: Bravo Gleison, esultagli in… - golddchampagne : @ilRomanistaweb per quale stracazzo di motivo Paulo non può esultare con i suoi compagni di squadra solo perché gio… - golddchampagne : per quale stracazzo di motivo Paulo non può esultare con i suoi compagni di squadra solo perché gioca contro di voi… -