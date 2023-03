Dybala esulta alla vittoria della Roma e fa infuriare i tifosi juventini: “So che è difficile per voi” (Di lunedì 6 marzo 2023) Sui social, proprio in queste ore, c’è un nuovo tormentone che sta letteralmente spopolando: è il video di Paulo Dybala che esulta al fischio finale di Roma-Juventus. Il futuro della Roma Dybala e quell’esultanza ”esagerata” contro la Juventus Un gesto che ha mandato al settimo cielo i tifosi giallorossi che non hanno potuto fare a meno di notarlo, ma che allo stesso tempo, ovviamente, ha mandato in tilt, facendoli infuriare, i tifosi della Juventus. Infatti, da un certo punto di vista, proprio perché ex-bianconero, con una fortunosa carriera in quel di Torino, il suo gesto e la sua esultanza è apparsa sconsiderata ed esagerata, oltre che ingiustificata. Non pochi sono stati gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Sui social, proprio in queste ore, c’è un nuovo tormentone che sta letteralmente spopolando: è il video di Paulocheal fischio finale di-Juventus. Il futuroe quell’nza ”esagerata” contro la Juventus Un gesto che ha mandato al settimo cielo igiallorossi che non hanno potuto fare a meno di notarlo, ma che allo stesso tempo, ovviamente, ha mandato in tilt, facendoli, iJuventus. Infatti, da un certo punto di vista, proprio perché ex-bianconero, con una fortunosa carriera in quel di Torino, il suo gesto e la suanza è apparsa sconsiderata ed esagerata, oltre che ingiustificata. Non pochi sono stati gli ...

