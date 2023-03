Dybala, altro che ex: il gesto in panchina dopo la vittoria contro la Juve (Di lunedì 6 marzo 2023) Paulo Dybala , senza dubbio, è rimasto molto legato ai colori bianconeri. Inevitabile, dopo sette anni. Ma, ormai, cuore e testa sono tutti per la Roma. E la prova è l'esultanza sfrenata che l'... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 6 marzo 2023) Paulo, senza dubbio, è rimasto molto legato ai colori bianconeri. Inevitabile,sette anni. Ma, ormai, cuore e testa sono tutti per la Roma. E la prova è l'esultanza sfrenata che l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Dybala, altro che ex: il gesto in panchina dopo la vittoria contro la Juve: Paulo, rimasto legato ai suoi ex compa… - AnnaMariajuve : Ci è piaciuto nel Derby ,quando Bremer ha esultato contro la sua ex. Certo voi direte non è la stessa cosa , ma or… - GabriCash94 : RT @ptz_gabriele: Ha esultato in faccia a chi lo ha prima rimpianto, poi elogiato ed infine ripudiato pur di difendere una società criminal… - Dino7618 : RT @vi_dico: L'altro giorno tutti contenti perché #Bremer ha esultato contro il Toro. Oggi tutti offesi perché #Dybala ha festeggiato a fin… - oscarvalle1984 : RT @avitabianconera: Ditemi quel che vi pare ma a me l'atteggiamento di Dybala non è piaciuto, poi che mi abbia fatto 'emozionare' lo scamb… -