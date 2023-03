Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_NBA : Lezione Durant, i Suns brillano con Dallas. Colpo Knicks, Boston cade -

I Suns continuano a viaggiare spediti dopo l'arrivo dimentre Dallas deve interrogarsi sul perché ora abbia un record di 2 - 5 con sia Irving sia Doncic nel lineup. Dallas: Doncic 34 (7/14, 1/...... la tripla di O'Neale a 28'' dalla sirena poi mette definitivamente davanti i Nets che ringraziano e, sempre privi di Kevin, portano a casa il successo. Golden State: Curry 26 (3/8, 4/8, 8/8 ...Senza Jaylen Brown da un lato e Kevindall'altro, sono stati i role players a rendersi ... senza Antetokounmpo, esce sconfitta per 108 - 102 a Miami; Philadelphia subisce una sonorain ...

Durant, lezione a Doncic. Colpo Knicks, Boston cade. Lakers ok anche senza LeBron La Gazzetta dello Sport

KD trascina Phoenix al successo sui Mavs del suo ex compagno di squadra Irving, Quickley spinge New York. A Orlando non bastano i 26 punti di Banchero, sconfitta per i Jazz di Fontecchio (5 punti) ...A lezione di legalità con gli agenti della polizia del Commissariato di Città di Castello, nell’ambito del protocollo stipulato tra la Questura di Perugia e l’Ufficio Scolastico Regionale. Durante gli ...