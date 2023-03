Dungeons & Dragons: Hugh Grant e la sfuriata sul set: “Come Christian Bale” persona (Di lunedì 6 marzo 2023) Hugh Grant ha raccontato un episodio sul set di Dungeons & Dragons: onore tra i ladri. L’attore ha ammesso di essersi arrabbiato con una donna sul set che pensava fosse una dirigente dello studio. In realtà si trattava di un’accompagnatrice di un giovane attrice. Grant ha sottolineato di essersi inginocchiato per scusarsi dopo essersi reso conto del suo errore. “Ho perso le staffe con una donna che avevo davanti agli occhi il primo giorno“, ha dichiarato Grant a Total Film (via Yahoo! Entertainment). “Ho pensato che fosse una dirigente dello studio che avrebbe dovuto saperne di più. Poi si è scoperto che si trattava di una donna del posto estremamente gentile che era l’accompagnatrice di una giovane attrice. Terribile. Ho dovuto scusarmi ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 6 marzo 2023)ha raccontato un episodio sul set di: onore tra i ladri. L’attore ha ammesso di essersi arrabbiato con una donna sul set che pensava fosse una dirigente dello studio. In realtà si trattava di un’accompagnatrice di un giovane attrice.ha sottolineato di essersi inginocchiato per scusarsi dopo essersi reso conto del suo errore. “Ho perso le staffe con una donna che avevo davanti agli occhi il primo giorno“, ha dichiaratoa Total Film (via Yahoo! Entertainment). “Ho pensato che fosse una dirigente dello studio che avrebbe dovuto saperne di più. Poi si è scoperto che si trattava di una donna del posto estremamente gentile che era l’accompagnatrice di una giovane attrice. Terribile. Ho dovuto scusarmi ...

