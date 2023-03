Duda: dire la verità sull’aggressione russa è nostro compito (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente polacco Andrzej Duda ha affermato che è compito della Polonia dire la verità sull’aggressione russa contro l’Ucraina. Parlando alla conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati (LDC5), Duda ha detto che la propaganda russa in Africa e in Medio Oriente ha purtroppo molto successo. Duda: dire la verità sull’aggressione russa è anche Leggi su periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente polacco Andrzejha affermato che èdella Polonialacontro l’Ucraina. Parlando alla conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno sviluppati (LDC5),ha detto che la propagandain Africa e in Medio Oriente ha purtroppo molto successo.laè anche

