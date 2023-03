Droga portata a casa, arrestato spacciatore nel Napoletano (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDosi di Droga direttamente a domicilio, anche quando l’assuntore era posto agli arresti domiciliari. È quanto hanno scoperto a Sant’Antonio Abate (Napoli), i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno arrestato un 47enne, che è finito ai domiciliari. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare applicativa agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina: il quarantasettenne è accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, tra gennaio e febbraio dello scorso anno, avrebbe ceduto numerose dosi di cocaina e crack ad un tossicodipendente della zona, consegnandogli lo stupefacente a domicilio, anche quando l’acquirente era agli arresti domiciliari. Per ridurre i ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDosi didirettamente a domicilio, anche quando l’assuntore era posto agli arresti domiciliari. È quanto hanno scoperto a Sant’Antonio Abate (Napoli), i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia che hannoun 47enne, che è finito ai domiciliari. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare applicativa agli arresti domiciliari emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina: il quarantasettenne è accusato di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare l’uomo, tra gennaio e febbraio dello scorso anno, avrebbe ceduto numerose dosi di cocaina e crack ad un tossicodipendente della zona, consegnandogli lo stupefacente a domicilio, anche quando l’acquirente era agli arresti domiciliari. Per ridurre i ...

